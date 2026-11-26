Konya'da çeşmede su doldururken 70 yaşındaki kadının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, evinden çeşmeye su doldurmaya çıkan 70 yaşındaki P.G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın görüntüleri:

Kayıtlarda, çeşmeye gelen yaşlı kadının su doldurmak için eğildiği sırada şüphelinin yaklaştığı, kadının sırtından ve önünden bıçaklandığı görülüyor. Saldırganın olay yerinden uzaklaşırken davranışları dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar yaralı kadına yardım etmeye çalışıyor.

Görüntüler, saldırının aniden gerçekleştiğini ve şüphelinin mekanik bir tavırla bölgeden ayrıldığını ortaya koyuyor. Olayın hemen ardından çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye sevk etti; hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polisin çalışması ve adli süreç:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet güçleri, çevrede ve kamera kayıtlarında yaptıkları inceleme sonrası şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, tanık beyanları ve görüntü kayıtları üzerinden delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki vatandaşlar ise benzer olayların önlenmesi için daha fazla güvenlik önlemi talep ediyor.

Bu olay, kameralı alanlarda yaşanan saldırıların hızlı tespit ve müdahale açısından taşıdığı önemi bir kez daha gösterdi. Yetkililer, delillerin titizlikle değerlendirildiğini ve olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Su doldurmak için çeşmeye giden yaşlı kadını bıçaklayan cani kamerada