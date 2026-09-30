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Konya'da dayanışma gecesi: Konyaspor ile Filistin 2-2 berabere

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı Konya'da 2-2 berabere kaldı; tribünler dayanışma mesajlarıyla doldu, anma için stat ışıkları kısa süreliğine kapatıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 23:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konya'da dayanışma gecesi: Konyaspor ile Filistin 2-2 berabere

maçın ana hatları:

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında Konyaspor ile Filistin Milli Takımı 2-2 berabere kaldı. Müsabaka İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da gerçekleştirildi ve hakemliğini Mehmet Türkmen yaptı; yardımcı hakemler Abdullah Uğur Sarı ile Arif Dilmeç'ti.

Konyaspor, maça Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Rayyan Baniya, Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Gonçalves, Dompe ve Mustafa Muhammed 11'iyle başladı. Filistin Milli Takımı'nın ilk 11'inde Martin Antonio Aras, Ali Rabei, Tareq Basem Mohammad Awawda, Omar Ali Tawfiq Badarneh, Mohammed Hasn Rajab Sandouqa, Samer Mustafa Ramdan Zubayda, Omar Mahmoud Araft Hasanan, Anas Khairaldin Mohammed Baniowda, Bakir Mahmoud, Tamer Amin Ibsais ve Machur Ivan Yunes yer aldı.

Karşılaşmada goller şu şekilde kaydedildi: 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ile Konyaspor öne geçerken, Filistin'den Sandouqa 12. ve 25. dakikalarda eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar ikinci yarıda baskı kurdu ve 28. dakikada Mustafa Muhammed skoru 2-2'ye taşıdı; maç bu skorla sona erdi.

taraftar koreografisi ve stadyumdaki mesajlar:

Tribünler 'Evimiz evinizdir' mottosuyla doluydu ve Konyaspor taraftarları maç öncesinde "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı koreografi hazırladı. Reklam panolarında ve stat içindeki görsellerde şu mesajlar yer aldı: "İsrail terör devletidir", "Gazze'de en az 4 bin çocuk ampute edildi", "Gazze'de 1.2 milyon insan çadırda kalıyor", "İsrail, ateşkesi 4 bin 379 kez ihlal etti", "Gazze'de 620 bin öğrenci okula gidemiyor", "İsrail, 7 Ekim'den bugüne 75 bin sivili katletti", "Gazze'de hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor", "İsrail Terör Devletidir", "Siyonizmin sonu geliyor", "İnsanlık bu soykırımı unutmayacak" ve "Filistin'in yanındayız".

Bu görüntüler, maçın sportif boyutunun yanında güçlü bir dayanışma ve farkındalık etkinliği olarak öne çıktı.

anma, saygı ve maçın tamamlanması:

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında Filistin spor camiasından bin 14 kişi hayatını kaybettiği hatırlatıldı; bu nedenle maçın 10.14. dakikasında stat ışıkları kapatıldı ve sahaya konfetiyle oyuncaklar atıldı. Karşılaşma, organizatörlerce "Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir" denilerek 89.59'da tamamlandı.

Karşılaşma sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Filistin Milli Takımı oyuncularına çiçek takdim etti. Maç sporun ötesinde bir dayanışma ve anma niteliği taşıdı.

KONYASPOR İLE FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI, KONYA&#039;DA OYNANAN DOSTLUK KARŞILAŞMASINDA 2-2 BERABERE...

KONYASPOR İLE FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI, KONYA'DA OYNANAN DOSTLUK KARŞILAŞMASINDA 2-2 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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