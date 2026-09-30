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Konya'da dostluk maçı üzerinden yükselen dayanışma: Türkiye gazzeli kardeşlerinin yanında

Erdoğan, Konya'daki dostluk maçını örnek göstererek Türkiye'nin Gazze ve Filistinlilerle dayanışmayı uluslararası alanda sürdüreceğini söyledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Konya'da dostluk maçı üzerinden yükselen dayanışma: Türkiye gazzeli kardeşlerinin yanında

Konya'da dostluk maçı ve Cumhurbaşkanı'nın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya'da oynanan dostluk maçını ülke ve halklar arasındaki kardeşlik ile dayanışmanın somut bir örneği olarak nitelendirdi. Erdoğan, maç için Türkiye'ye gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına selamlarını iletti.

Mesajında, "Bu akşam Konya’mızda Konyaspor’la Filistin Milli Futbol Takımı’nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Stadın dolması ve Konyalılara teşekkür:

Erdoğan, 42 bin kişilik stadı doldurarak Filistin Milli Futbol Takımı'nı karşılayan Konyalıları özel olarak işaret etti. Konyalıların gösterdiği desteğin, Gazze'de yaşanan trajediyi ve soykırımı dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirterek, şahsı, milleti ve tüm insanlık adına şükranlarını sundu.

Paylaşımında maçın kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, sahaya gelen futbolculara ve konuk Filistin halkına en içten selam ve muhabbetlerini iletti.

Uluslararası alanda savunma ve dayanışmanın süreceği vurgusu:

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin Filistinli ve Gazzeli kardeşleriyle birlikteliğini sürdüreceğini net bir biçimde ifade etti. Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz" diyerek uluslararası platformlardaki desteğin devam edeceğini bildirdi.

Paylaşım, hem yerel toplumun gösterdiği desteği hem de hükümetin dış politikasındaki tutarlılığı vurgulayan bir mesaj niteliği taşıdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, &quot;TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİNLİ, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZLE BİR VE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİNLİ, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZLE BİR VE BERABER OLMAYA, ONLARIN HAKKINI ULUSLARARASI ALANDA SAVUNMAYA, DAYANIŞMAMIZI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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