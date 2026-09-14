Konya'da eğitim yılı açılışı: 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı

2026-2027 eğitim öğretim yılı Konya genelinde resmen başladı. İlde toplam 2 bin 186 okulta eğitim-öğretim bugün itibarıyla yeniden başladı; yaklaşık 474 bin 512 öğrenci ile 35 bin 523 öğretmen ders başı yaptı. Açılış, okulların günlük işleyişine dönüşün ve yeni dönemin hedeflerinin paylaşıldığı bir gün oldu.

il milli eğitim müdürünün mesajı:

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yeni dönemin amaçlarını ve önceliklerini vurguladı. Yiğit, binlerce yıllık kültür ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarmanın, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye hâkim nesiller yetiştirmenin doğru ve yerinde bir eğitim hizmetiyle mümkün olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okulların misyonunu güçlendirdiğini, öğrencilerin sahip oldukları bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri için modelin önemli katkı sağladığını ifade etti.

uygulama teması ve okullardaki hazırlıklar:

Yeni eğitim yılında il genelinde ' Maarifin Kalbinde Oyun ' teması esas alındı; öğrenme süreçlerine oyun ve etkinliklerin daha fazla dâhil edilmesi planlanıyor. Bu yaklaşımın, çocukların sosyal gelişimleri ile kültürel bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Yaz dönemi boyunca okullarda yapılan bakım-onarım çalışmaları tamamlandı ve eğitim ortamlarının daha güvenli, hijyenik hale getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Ayrıca il genelindeki 31 ilçede göreve başlayan destek personeli dikkat çekti; yeni eğitim yılında bin 2 bahçe görevlisi ile 2 bin 240 TYP temizlik görevlisi okullarda hizmete başladı. Bu düzenlemelerin, öğrencilerin hijyenik ve düzenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Yiğit, 'erdem, değer, eylem' yaklaşımıyla sorumluluk ve aidiyet duygusu yüksek nesiller yetiştirmenin hedeflendiğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere, velilere ve tüm kamoyuna hayırlı olmasını diledi.

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE 2 BİN 186 OKULDA, 474 BİN 512 ÖĞRENCİ VE 35 BİN 523 ÖĞRETMENİN DERS BAŞI YAPTIĞINI SÖYLEDİ.