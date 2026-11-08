Konya'da ekim ayının trafik bilançosu: 8 ölüm, bin 171 yaralı

Konya'da ekim ayı trafik verileri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya polis sorumluluk bölgesindeki kazalara ilişkin ayrıntıları içeriyor. Yayınlanan bültende ekim ayına ilişkin kaza, can kaybı ve yaralanma verileri paylaşıldı.

ekim ayı verileri:

Konya polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam 1.653 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 811 kaza ölümlü-yaralamalı, 842 kaza ise maddi hasarlı olarak kayda geçti. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 1.171 kişi yaralandı.

ilk 10 ayın özeti:

Yılın ilk 10 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde toplam 7.771 ölümlü-yaralamalı ve 8.750 maddi hasarlı kaza yaşandı. Bu kazalar sonucunda 47 kişi hayatını kaybetti, 11.726 kişi ise yaralandı.

Paylaşılan rakamlar, ekim ayındaki kazaların yaklaşık olarak yarısının ölümlü-yaralamalı nitelikte olduğunu gösteriyor ve yılın ilk 10 ayında önemli sayıda can kaybı ile yaralanma rapor edildi. Resmi bülten, konuyla ilgili temel istatistikleri sunarak trafik güvenliği ve önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

KONYA'DA EKİM AYINDA POLİS BÖLGESİNDE BİN 653 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)