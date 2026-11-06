Konya'da ENHANCER PRO ile işletmelere yeni finansman kapısı açıldı

toplantı ve proje kapsamı:

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısı Konya'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantı, ENHANCER PRO Projesi kapsamında uygulanacak Hızlandırma Hibe ve Orta Ölçekli İşletme Hibe programlarının tanıtımına ayrıldı. Açılış konuşmasını yapan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, projenin amaçları ve uygulama çerçevesi hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Dr. Bostancı, ENHANCER PRO’nun tam adının Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi olduğunu belirterek, projenin Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında finanse edildiğini ve ICMPD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti. ENHANCER PRO’nun, Ocak 2020’den bu yana yürütülen ENHANCER projesinin deneyimi üzerine inşa edildiği vurgulandı.

hedefler ve uygulama alanları:

Proje; geçici koruma altındaki Suriyeliler, uluslararası koruma altındaki şahıslar ile ev sahibi toplulukların istihdam ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Program, aralarında Konya'nın da bulunduğu 18 ilde uygulanıyor. Temel hedefler arasında özel sektör istihdamını ve ekonomik büyümeyi desteklemek, hedef kitlede girişimciliği teşvik ederek yetkinlik ve deneyim kazandırmak yer alıyor.

Dr. Bostancı, proje kapsamında üç ana faaliyet alanına odaklanıldığını; mali destekler ve iş geliştirme hizmetleri, KOBİ ve kooperatif destekleri ile girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik eğitim, mentorluk ve ağ oluşturma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

hibe programlarının ayrıntıları:

Toplantıda tanıtılan iki hibe programının detayları katılımcılarla paylaşıldı. Hızlandırma Hibe Programıyla mikro işletmelerin kapasite artışı, pazar geliştirme ve istihdam yaratma odaklı büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu programın toplam bütçesi 5 milyon euro olarak açıklandı; her proje için sağlanacak mali destek asgari 40 bin, azami 60 bin euro arasında olacak.

Orta Ölçekli Hibe Programı ise orta ölçekli işletmelerin kurumsal ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesini, rekabet güçlerinin artırılmasını ve yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Bu programın toplam bütçesi 10 milyon euro olup, proje başına destek tutarları asgari 70 bin ile azami 100 bin euro arasında değişecek. Ayrıca, bu program kapsamındaki projelerin uygulama sürelerinin en az 8, en fazla 12 ay olması gerektiği belirtildi.

Her iki program için son başvuru tarihinin 22 Aralık 2026 olduğu yinelendi ve bölgede yer alan uygun paydaşlardan proje başvuruları beklendiği ifade edildi.

yerel etki ve geçmiş destekler:

Dr. Bostancı açılış konuşmasında Konya'da ENHANCER projesi kapsamında bugüne kadar yürütülen faaliyetlere de değindi. Konya'da ortak kullanım tesisi hibeleri, girişimcilik ekosistem kurumu hibeleri ve istihdam odaklı KOBİ hibe programları başlıkları altında toplam 25 projeye yaklaşık 70 milyon TL destek sağlandığı bilgisini paylaştı ve projelerin uygulanmasında emeği geçen ICMPD ekibi ile proje yürütücüsü paydaşlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarını takiben ICMPD yetkililerinin sunumlarıyla hibe programlarının başvuru şartları, puanlama kriterleri ve uygulama süreçleri ayrıntılı şekilde anlatıldı; katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve başvuru sürecine ilişkin yol haritası paylaşıldı.

MEVLANA KALKINMA AJANSI VE ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI GELİŞTİRME MERKEZİ (ICMPD) İŞ BİRLİĞİ İLE ENHANCER PRO PROJESİ KAPSAMINDA HIZLANDIRMA HİBE VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK OLARAK TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.