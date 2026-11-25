Operasyon detayları:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, kent genelinde yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin fuhuş vaadiyle kişileri buluşmaya ikna ettikleri ve buluşma sonrasında darp ederek paralarını gasp ettikleri tespit edildi.

İnceleme sırasında ekipler; yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin delilleri bir araya getirdi. Şüphelilerin farklı suçlara karıştığı yönündeki bulgular, operasyonun kapsamının geniş tutulmasına neden oldu.

Yakalama ve adli süreç:

Kimlikleri belirlenen kişiler hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi ve operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerini takiben çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi ve kişiler cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmesine devam edildiğini bildirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Operasyonla ilgili açıklamalarda, suç örgütünün kurduğu yöntemin fuhuş vaadiyle mağdurları buluşturmaya dayandığı; sonrasında ise fiziksel şiddet ve tehdit ile maddi çıkar sağlandığı vurgulandı. Ayrıca soruşturmanın, örgütün uyuşturucu ticareti ve şantaj faaliyetlerini de mercek altına aldığı belirtildi.

Emniyet birimleri, benzer vakaları önlemek amacıyla çalışmaların süreceğini ve vatandaşları şüpheli tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.