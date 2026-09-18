Konya'da gaziler günü yürüyüşü: kahramanlarla kardeşlik yolunda

Konya'da "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü gerçekleştirildi

Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlik; şehrin merkezi noktalarından başlayan kortejle dikkat çekti ve anma programıyla son buldu.

yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Program, Alaaddin Bulvarından başlayıp Mevlana Caddesi güzergahını takip ederek Mevlana Meydanında sona erdi. Yürüyüşe Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, gaziler, askerler ve öğrenciler katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın eşlik ettiği kortejde öğrenciler Türk bayrakları taşıdı ve kortej boyunca birlik mesajları öne çıktı.

etkinlik programı ve anma:

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Mevlana Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anmada, gazilerin hatırlanması ve toplumda kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi vurgulandı. Etkinlik, katılımcıların ortak anma ve saygı duruşuyla sonlandırıldı.

Program, hem resmi temsilcilerin hem de halkın katılımıyla Gaziler Günü'nün anlam ve önemini bir kez daha gündeme taşıdı; kortej ve meydanda sergilenen birlik görüntüleri, anma töreninin toplumsal boyutunu ortaya koydu.

KONYA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA "KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA" TEMASIYLA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.