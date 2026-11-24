Yeşilay Konya Yaşam Merkezi için temel töreni

Konya’da, bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle Yeşilay Konya Yaşam Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, kentin gençlerine ve ailelerine yönelik kapsamlı hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Tören konuşmalarında merkezin yalnızca bir yapı olmayacağı, aynı zamanda toplum bağlarını güçlendirecek, ailelerin ve gençlerin bir araya geleceği sosyal bir alan yaratacağı vurgulandı.

Yetkililerin mesajı:

Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil tören sırasında, "Burada sadece bir temel atmıyoruz. İnsanlarımızın birbirine daha çok yaklaşacağı, ailelerin birlikte keyifli zaman geçireceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni imkanlarla buluşacağı bir yerin ilk adım ayak izini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya’da tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin özünde şehri imar ederken nesil ihya etmek, merkeze her daim insanı, aileyi ve gençliğimizi almak vardır. Bu doğrultuda gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak, onlara sağlıklı, huzurlu ve üretken bir gelecek sunmak hepimizin en temel sorumluluğudur" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin kapsamı:

Konya Valisi İbrahim Akın da projenin kapsamına dikkat çekerek, "Bağımlılık, tek bir ferdin değil, doğrudan ailelerin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir. Bu yönüyle bağımlılıkla mücadele bir istikbal meselesidir. Yeşilay’ımızın bugüne kadar yediden yetmişe binlerce vatandaşımıza uzattığı şefkat eli bugün Konya’mızda da çok daha güçlü, kapsamlı ve kuşatıcı bir esere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, merkezin eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlikler ve aile destek programları gibi çok boyutlu faaliyetlerle gençleri ve aileleri hedef alacağını belirtti. Proje, şehirde kurumlar arası iş birliğinin bir göstergesi olarak sunuldu.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, merkezin kent yaşamına sağlayacağı katkılara ilişkin beklentilerini dile getirdiler.

Temel atma töreniyle birlikte projenin hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılacağı, ilerleyen dönemde merkezin hizmete açılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinliklerin planlanacağı açıklandı.

KONYA’DA YEŞİLAY KONYA YAŞAM MERKEZİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.