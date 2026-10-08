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konya'da hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü

Konya'nın Hüyük ilçesi Yelten mevkiinde meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı; ölenler Osman A., Fatma A. ve Hatice A.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

konya'da hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü

konya'da hüyük ilçesinde trafik kazası

Konya'nın Hüyük ilçesi Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde, Yelten mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

kaza yerindeki ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan 59 ALU 195 plakalı hafif ticari aracı Nurmuhammed Taha G. yönetiyordu. Diğer araç, 59 AJT 256 plakalı TOFAŞ marka otomobildi ve sürücüsü Osman A. olarak kaydedildi. Çarpışma ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralanan ve hayatını kaybedenler:

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda Osman A., Fatma A. ve Hatice A. hayatını kaybetti; olayda bir kişi ise yaralı olarak tedavi altında bulunuyor.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza ile ilgili tahkikat ekipler tarafından sürdürülüyor. Yetkililer, olayın kesin nedeninin adli ve idari soruşturma sonucu netleşeceğini bildirdi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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