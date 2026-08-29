Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ilk yarıyı Zoukrou'nun kendi kalesine giden golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadı'nda Kocaelispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü, Diogo Gonçalves'in vuruşunda Zoukrou'ya çarpan topun ağlarla buluşması sonucu geldi.

ilk yarı öne çıkan anlar:

19. dakikada orta sahada topu kapan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın şutu, kaleci Deniz tarafından çelindi. 39. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Diogo Gonçalves'in şutunda top Zoukrou'ya çarparak filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sahnede kaslarını sergileyerek sporla g...
images

Kayserispor ve Bursaspor yönetimleri kayseri’de dostluk yemeğinde buluştu
images

Malatya'da zekanın gücü: uluslararası altın kayısı satranç turnuvası ödüllerini...
images

Vincent Aboubakar Bodrum'da: birlikten büyük bir hikaye yazacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti