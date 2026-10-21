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Konya'da 'İyilik Var' projesiyle günlük yaşamda dayanışma

Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde tanıtılan 'İyilik Var' projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler öncülüğünde küçük davranışlarla toplumda iyiliği yaymayı hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Konya'da 'İyilik Var' projesiyle günlük yaşamda dayanışma

Proje tanıtımı ve iş birlikleri:

Konya’da düzenlenen tanıtım programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda; Konya Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi’nde yapıldı ve yerel aktörlerin bir araya geldiği bir platform sundu.

Topal'ın mesajı:

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal programda yaptığı konuşmada toplumda iyiliğin küçük ve samimi davranışlarla çoğaltılabileceğini vurguladı. Topal, 'Biz inanıyoruz ki iyilik bazen yaşlı bir insanın elinden tutmak, bazen bir çocuğun başını okşamak, bazen yalnız yaşayan bir insanın kapısını çalmak, bazen de hiç tanımadığımız birinin hayatına dokunmaktır. İyilik yapmak için büyük imkanlara sahip olmamıza gerek yok, büyük bir gönüle ihtiyaç vardır. İyilik var diyerek Konya’nın sokaklarında, mahallelerinde, okullarında, iş yerlerinde, hayatın her alanında iyiliği çoğaltmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sunum ve erişim bilgileri:

Konuşmanın ardından proje kapsamı ve uygulama yöntemlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Projeye ilişkin detaylı bilgilere ve kaynaklara www.iyilikvar.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

KONYA’DA &quot;İYİLİK VAR&quot; PROJESİNİN TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KONYA’DA "İYİLİK VAR" PROJESİNİN TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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