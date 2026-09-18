Konya'da jandarmadan çok yönlü uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 1-15 Eylül tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde hem satışa hazır uyuşturucular hem de üretime yönelik kenevir bitkileri ele geçirildi; adli süreçler devam ediyor.

ele geçirilen maddelerin dağılımı:

Operasyonlarda 2 bin 729 gram kubar esrar, 444 adet sentetik hap, 166 gram bonzai, 91 kök kenevir, 7 gram metamfetamin ve 1 adet extacy ele geçirildi. Yakalanan maddelerin tür ve miktarı, hem kullanıcıya yönelik satış hem de üretim zincirine ilişkin bulgular sundu.

şüphelilerin hukuki durumu:

Operasyonlarda yakalanan toplam 41 şüpheli şahıstan 35’i, ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Haklarında adli süreç başlatılan 6 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumları’na sevk edildi. Jandarma, benzer olayların önlenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.