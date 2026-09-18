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Konya'da jandarmadan çok yönlü uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya İl Jandarma ekiplerinin 1-15 Eylül operasyonlarında 2 bin 729 gram esrar, 444 sentetik hap ve diğer maddeler ele geçirildi; 6 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da jandarmadan çok yönlü uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 1-15 Eylül tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde hem satışa hazır uyuşturucular hem de üretime yönelik kenevir bitkileri ele geçirildi; adli süreçler devam ediyor.

ele geçirilen maddelerin dağılımı:

Operasyonlarda 2 bin 729 gram kubar esrar, 444 adet sentetik hap, 166 gram bonzai, 91 kök kenevir, 7 gram metamfetamin ve 1 adet extacy ele geçirildi. Yakalanan maddelerin tür ve miktarı, hem kullanıcıya yönelik satış hem de üretim zincirine ilişkin bulgular sundu.

şüphelilerin hukuki durumu:

Operasyonlarda yakalanan toplam 41 şüpheli şahıstan 35’i, ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Haklarında adli süreç başlatılan 6 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumları’na sevk edildi. Jandarma, benzer olayların önlenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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