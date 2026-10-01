konya'da narkotik ekiplerinden kapsamlı operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Konya'da narkotik ekiplerinden kapsamlı operasyon

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler:

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve ham madde ele geçirildi. Aramalarda tespit edilenler arasında 105 bin 4 adet sentetik ecza hapı, 558,096 gram ve 262 bin 296 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 490,6 gram skunk, 245 gram sihirli mantar, 162,8 gram kokain, 51 adet extacy ile 30 gram ve 0,1 gram ADB-BUTİNACA ham maddesi bulunuyor.

ele geçirilen araç-gereç ve soruşturma:

Operasyonlarda ayrıca 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen 7 adet peçete ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak ve işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor.

KONYA’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.