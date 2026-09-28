Konya'da park halindeki otomobilin arka koltuğunda genç ölü bulundu

Olayın detayları:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak üzerinde, akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin içinde cansız bir beden bulundu. Olayda hayatını kaybeden kişinin Samet Aydın (22) olduğu belirlendi.

Aydın'dan bir süredir haber alamayan annesinin, oğlunun son görüştüğü arkadaşı arayarak ulaşamayınca durum ortaya çıktı. Arkadaşı gidip en son ayrıldıkları yerde park halinde duran aracı kontrol etti ve arka koltukta hareketsiz yatan Aydın'ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, otomobilin arka koltuğunda yatan Samet Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk işlemlerin ardından Aydın'ın cenazesi, daha ayrıntılı inceleme ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceğini belirtiyor; soruşturma kapsamında olayın meydana geliş şekli ve etraftaki görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.

Otomobilin arka koltuğunda ölü olarak bulundu