Konya'da proje kapasitesini artırmaya yönelik eğitimde 114 katılımcı sertifika aldı

Konya'da proje döngüsü eğitimi sertifikalandı

Konya Valiliği koordinasyonunda yürütülen Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü (PGDK) tarafından düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi"nin sertifika töreni Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, ilde proje kültürünü güçlendirerek ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak olarak belirlendi.

eğitimin hedefleri ve kapsamı:

Organizasyonun amacı, kurumlar arası koordinasyonu kuvvetlendirip proje üretme kapasitesini artırmak. Düzenlenen dört etap sonunda toplam 114 katılımcı eğitim aldı. Eğitimler kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılım sağladı; ilerleyen dönemlerde sanayi başta olmak üzere farklı sektörlere de açılma planları gündemde.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Taş Bina Kültür Sanat’ta konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Her proje eğitimi, öğretirken öğrenmek, kendini yenilemek için bir fırsattır ve her bir kurumumuzun dokusuna nüfuz ederek bünyemizde yepyeni başarıların doğmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 program sonucunda 114 katılımcının eğitim almış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, ilimizin ulusal ve uluslararası kaynaklardan çok daha etkin yararlanmasına ve şehrimizin yarınlarına en güzel semereyi vereceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse de programın model bir uygulamaya dönüştürülmesini temenni ederek, "Konya Valiliğimiz öncülüğünde hayata geçirilen bu koordinasyon modelinin diğer illerimiz açısından da örnek alınabilecek başarılı bir uygulamaya dönüşmesini temenni ediyoruz. Konya Valiliğimiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Mevlana Kalkınma Ajansı’na, eğitimlerin koordinasyonunda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, akademi eğitim ekibimize ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, programa katkı sağlayan kurum ve eğitimcilere teşekkür ederken, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan eğitimlerin dört etapta gerçekleştirildiğini, katılımcı yapısının ağırlıklı olarak kamu, yerel yönetim, üniversite ve STK'lardan oluştuğunu belirtti. Gündoğan, "Bundan sonra farklı sektörlere de yönelmek istiyoruz. Başta sanayi sektörü olmak üzere hedef kitlelere yönelik bu ve benzeri eğitimleri Konyamızla buluşturmak istiyoruz. İnşallah merkezi finans ve ihale birimimizin bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Program, katılımcıların sertifikalarının takdimiyle sona erdi. Organizasyonun koordinasyonunda görev alan kurumlar ve eğitim ekipleri, eğitimin ilde proje üretimini destekleme ve kaynaklara erişimi kolaylaştırma yönündeki katkısının süreceği vurgusunu yaptı.

KONYA’DA "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE UYGULAMALI PROJE YAZMA EĞİTİMİ" SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.