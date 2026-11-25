Konya'da fuhuş vaadiyle kurulan buluşmalarda gasp şüphelilerine yönelik operasyon

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürüttükleri planlı çalışmalar sonucunda, fuhuş vaadiyle kurulan buluşmaların ardından mağdurların darp edilip paralarının alındığını tespit etti. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştıkları belirlenen isimler de yer aldı. Soruşturmada mağdurları buluşmaya ikna etme, daha sonra fiziksel şiddet uygulayarak para ve eşyalarını almak şeklinde bir yöntem kullanıldığı kaydedildi.

suçlamalar ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, olası diğer faillerin yakalanması ve olayla bağlantılı unsurların tespitine yönelik devam ettiği bildirildi.

Fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri darp edip gasp ettiler: 11 tutuklama