Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Konya'da Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda üç kişilik yeni dönem başladı

Konya'nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda tek öğretmen Muhammed Bağ, 2026-2027 yılının ilk ders zilini iki öğrencisiyle birlikte çaldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Konya'da Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda üç kişilik yeni dönem başladı

Konya'da Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda üç kişilik yeni dönem başladı

Ilgın ilçesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde farklı bir tabloyla karşılaştı. Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, yeni dönemin ilk ders zilini çalarak bu yıl eğitim görecek iki öğrencisiyle buluştu.

Tek öğretmen, iki öğrenciyle ders başı:

Geçen yıl eğitim öğretim yılını tek öğrenciyle tamamlayan okulda, bu yıl öğrenci sayısı bir artış gösterdi. Daha önce yalnız olan 4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu yine sınıfında yerini alırken, bu yıl ilk sınıfa başlayan Şerife Özdemir de aralarına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfa geçti ve öğretmenleriyle birlikte günün ilk dersini gerçekleştirdi.

Öğrenciden duygusal ilk gün sözleri:

4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, yeni arkadaşından ve öğretmeninden memnuniyetini dile getirdi. İlayda, "Bu yıl iyi ki bir arkadaşım geldi. Öğretmenime teşekkür ediyorum bizim için uzaklardan geliyor. Arkadaşım Şerife o da iyi ki buraya geldi. Bugün ilk gün heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Okulumu ve öğretmenimi çok özledim, sınıfımı özledim. İyi ki hemen açıldı okullar. Öğretmenim çok iyi ders anlatıyor. Daha yeni geldik, arkadaşım Şerife’ye okulu gezdirdim, sınıfı ve oturacağı sırayı gösterdim" dedi.

Okulun bu tabloyu koruması halinde küçük öğrenci sayısına rağmen yerel eğitim hizmetlerinin sürdürüldüğü, öğretmenin çoğu zaman birden fazla rol üstlendiği görünüyor. Yeni dönemde 1 öğretmen ve 2 öğrenci ile başlayan süreç, hem okul hem de aileler için özel bir başlangıç olarak kayda geçti.

KONYA&#039;NIN ILGIN İLÇESİNDE BİR İLKOKULDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE...

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE BİR İLKOKULDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DERS ZİLİ İKİ ÖĞRENCİ İÇİN ÇALDI. TEK ÖĞRETMENİN GÖREV YAPTIĞI OKULDA BİR ÖĞRENCİ 4. SINIFA DİĞER ÖĞRENCİ İSE 1. SINIFA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma
images

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında
images

Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir
images

Özel eğitimde bütüncül destek ve uygulamalı becerilere vurgu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi