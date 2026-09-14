Konya'da Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda üç kişilik yeni dönem başladı

Ilgın ilçesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde farklı bir tabloyla karşılaştı. Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, yeni dönemin ilk ders zilini çalarak bu yıl eğitim görecek iki öğrencisiyle buluştu.

Tek öğretmen, iki öğrenciyle ders başı:

Geçen yıl eğitim öğretim yılını tek öğrenciyle tamamlayan okulda, bu yıl öğrenci sayısı bir artış gösterdi. Daha önce yalnız olan 4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu yine sınıfında yerini alırken, bu yıl ilk sınıfa başlayan Şerife Özdemir de aralarına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfa geçti ve öğretmenleriyle birlikte günün ilk dersini gerçekleştirdi.

Öğrenciden duygusal ilk gün sözleri:

4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, yeni arkadaşından ve öğretmeninden memnuniyetini dile getirdi. İlayda, "Bu yıl iyi ki bir arkadaşım geldi. Öğretmenime teşekkür ediyorum bizim için uzaklardan geliyor. Arkadaşım Şerife o da iyi ki buraya geldi. Bugün ilk gün heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Okulumu ve öğretmenimi çok özledim, sınıfımı özledim. İyi ki hemen açıldı okullar. Öğretmenim çok iyi ders anlatıyor. Daha yeni geldik, arkadaşım Şerife’ye okulu gezdirdim, sınıfı ve oturacağı sırayı gösterdim" dedi.

Okulun bu tabloyu koruması halinde küçük öğrenci sayısına rağmen yerel eğitim hizmetlerinin sürdürüldüğü, öğretmenin çoğu zaman birden fazla rol üstlendiği görünüyor. Yeni dönemde 1 öğretmen ve 2 öğrenci ile başlayan süreç, hem okul hem de aileler için özel bir başlangıç olarak kayda geçti.

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE BİR İLKOKULDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DERS ZİLİ İKİ ÖĞRENCİ İÇİN ÇALDI. TEK ÖĞRETMENİN GÖREV YAPTIĞI OKULDA BİR ÖĞRENCİ 4. SINIFA DİĞER ÖĞRENCİ İSE 1. SINIFA BAŞLADI.