Konya'da Sıla Caddesi'nde çarpışma anı: vatandaşlar yardıma koştu

Geçtiğimiz cuma günü Konya merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anının görüntüleri ve trafiğe etkisi:

Kazaya ilişkin anbean kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu ve yol üzerinde düzensizlik oluştuğu görülüyor. Görüntüler, kazanın meydana geldiği alanın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına da işaret ediyor.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Kayıtlarda, çarpışmanın hemen ardından çevredeki vatandaşların kazazedeye yardım etmek için koştuğu, ekiplerin gelene dek araç ve yaralı çevresinde ilk yardım ve güvenlik önlemleri aldığı yer alıyor. Görüntüler kaza anını saniye saniye yansıtıyor.

Olayla ilgili olarak yetkililerin olay yerine intikal ettiği ve kazanın ardından müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.