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Konya'da sokak kavgasında 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Konya Selçuklu'da akşam saatlerinde çıkan kavgada 17 yaşındaki M.K.Z. sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da sokak kavgasında 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Konya'da sokak kavgasında 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde akşam saatlerinde çıkan kavgada bir çocuk ağır yaralandı. Olayda, M.K.Z. (17) kişi veya kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıktan sonra kavgaya karıştı.

Olayın gelişimi:

Çıkan arbedede M.K.Z., sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde kaçarak bir dükkâna sığınan genç burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen M.K.Z.'nin durumu haber alınmasına göre ağır olarak bildirildi.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri, kavganın nedenine ilişkin çalışma yürütürken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma ve delil toplama işlemlerine başladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

KONYA&#039;DA ÇIKAN KAVGADA BİR ÇOCUK, SIRTINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI.

KONYA'DA ÇIKAN KAVGADA BİR ÇOCUK, SIRTINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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