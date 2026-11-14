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Konya'da sokak tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta akşam çıkan kavgada 17 yaşındaki M.K.Z. sırtı ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da sokak tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'da sokak tartışması kanlı bitti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta akşam saatlerinde çıkan kavgada bir çocuk ağır yaralandı. Olayda M.K.Z. (17), sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, M.K.Z. ile bir veya birden fazla kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç, sırtı ve kolundan bıçaklandı. Yaralı halde kaçan M.K.Z. bir dükkana sığınarak burada yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ederken, olayın çıkış nedeni ve saldırganların sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmelerle ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer olayla ilgili yeni bilgi geldikçe kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Konya&#039;da kavga kanlı bitti: 1 çocuk ağır yaralandı

Konya'da kavga kanlı bitti: 1 çocuk ağır yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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