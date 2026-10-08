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Konya'da sokakta kovalanan alkollü sürücüye 343 bin lira ceza

Konya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü B.K., kovalamaca sonrası yakalandı; 343 bin TL ceza, araç 2 ay men, ehliyete 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da sokakta kovalanan alkollü sürücüye 343 bin lira ceza

Konya'da ihbar üzerine başlatılan takip

Konya merkez Karatay ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, sokakta bir kişinin çevreyi rahatsız ettiği ve 35 ACV 669 plakalı hafif ticari aracın vatandaşların üzerine sürüldüğü yönündeki ihbarla başladı. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri polisleri sevk etti. Olay yerine ulaşan ekipleri gören sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Olayın gelişimi:

Kısa sürede başlayan kovalamaca sırasında sürücünün izini kaybetmemek için ekipler takibi sürdürdü. Takip, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hüdai Caddesi ile Aslım Caddesi Kavşağı'nda sonlandı ve şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün B.K. olduğu tespit edildi ve alkollü olduğu belirlendi.

Uygulanan yaptırımlar:

Olayın ardından B.K.'ye idari işlemler uygulandı; sürücüye 343 bin TL para cezası kesildi, söz konusu araç trafikten 2 ay men edildi ve şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Polis ekiplerinin müdahalesi ve gelen ihbar, daha büyük bir tehlikenin önlenmesine imkan sağladı.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSA 343 BİN TL PARA CEZASI KESİLİRKEN...

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNİN "DUR" İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSA 343 BİN TL PARA CEZASI KESİLİRKEN, ARAÇ TRAFİK 2 AY MEN EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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