Konya'da açılan sergi Ukrayna kültürünü görünür kıldı:

Konya Ukraynalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Ukrayna Kültür Mirası - Geçmişten Geleceğe sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Ukrayna'nın farklı bölgelerine ait geleneksel kıyafetler, el sanatları, motanka bebekleri, geleneksel çelenkler ve sanat çalışmaları yer aldı.

Motanka bebekleri ve kıyafet anlatımı:

Sergide özellikle geleneksel kıyafetlerle giydirilen motanka bebekleri öne çıktı. Dernek tarafından bölge bölge hazırlanmış bebeklerle, geçmişten günümüze aktarılan el sanatları ve kıyafet tipleri ziyaretçilere gösteriliyor. Bu sunum yöntemi, hem giysilerin ayrıntılarını vurguluyor hem de geleneksel el işi pratiklerinin korunmasına katkı sağlıyor.

Dernek Başkan Yardımcısı Sevil Büyük sergiye ilişkin, "Sergi için biz motanka bebekler yaptık. Bunlar da bizim geleneksel bebek oyuncaklar. Her millette vardır bu bebeklerden. Anneler çocuklarına eskiden oynamaları için bebek yapıyordu. Bu bebeklere bizim geleneksel kıyafetlerimizden giydirdik bölge bölge anlatmaya çalıştık. Vatandaşlar gelince burada bu kıyafetlerin Türk kıyafetlerine benzediğini söylüyor. Biz de bu bebeklerden yaptıkça benzer olduğunu fark ettik. İnşallah gelenler de bunları beğenecek." şeklinde konuştu.

Çelenk ve sanat çalışmalarının önemi:

Sevil Büyük, ayrıca derneğin yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. "Metrifika desen sanatını da biz yapıyoruz. Üç yıl önce bir sempozyum yaptık Türk ve Ukraynalı ressamlar katılmıştı çok ilgi görünce biz de devam ediyoruz. Bir diğer çalışmamız ise kültürümüz olan geleneksel çelenk, evlenmeden önce kızlar takıyormuş. Her çiçek, şerit ve maske farklı anlamlar taşıyor. Bizim sanatçımız maske içerisine ünlü ressamların eserlerine ekledi bunları bu şekilde buraya gelenler görebilir" dedi. Bu açıklama sergideki hem görsel hem de anlatımsal zenginliğe dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler de serginin sunduğu yakınlık duygusuna vurgu yaptı. Yasin Çimen, "Kıyafetler çok dikkatimi çekti. Aslında kültürümüz benziyor birbirine. İlk defa görmemize rağmen eski Yörük kıyafetlerine benziyor. Çok hoşumuza gitti" derken; Hakan Yapıcı, serginin Konya'da düzenlenmesini, kentteki Ukraynalıların varlığını görünür kılması açısından önemli buldu ve "Gerçekten bilmediğimiz kültürleri öğreniyoruz ve yakınlıklarımızı görüyoruz. Bizim kültürümüzle temas eden unsurları da var. Gayet ilgi çekici olarak buldum" diye konuştu.

Genel olarak sergi, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikleri öne çıkarırken, geleneksel el sanatları ve kıyafetlerin korunması için yerel seviyede yürütülen çabaları görünür kılıyor. Ziyaretçiler sergiyi gezerek hem Ukrayna kültürü hakkında bilgi ediniyor hem de ortak motif ve gelenekler üzerinden bağ kuruyor.

UKRAYNA'NIN GELENEKSEL KIYAFETLERİNDEN MOTANKA BEBEKLERİNE, DÜĞÜN GELENEKLERİNDEN SANAT ESERLERİNE KADAR PEK ÇOK KÜLTÜREL UNSURUN YER ALDIĞI "UKRAYNA KÜLTÜR MİRASI-GEÇMİŞTEN GELECEĞE" SERGİSİ KONYA'DA AÇILDI.