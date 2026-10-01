Konya'da vefa günü: yaşlıların deneyimleri ve toplum için önemi

Konya'da anlamlı kutlama

Konya'da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir program düzenlendi. Etkinlik, kentteki farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirerek yaşlılara yönelik saygı ve minnet duygusunu öne çıkardı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Program sırasında konuşan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, günün anlamına dikkat çekerek başta şehit aileleri, gazi ve yakınları olmak üzere tüm yaşlıların gününü kutladı. Topal, yaşlıların toplum içindeki yerinin ve deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, kültürel bir buluşma niteliği taşıyarak katılımcılara bir araya gelme ve ortak anma imkânı sundu. Organizasyonun mekan tercihi olan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, programın samimi atmosferine katkı sağladı.

yetkililerin mesajı:

Vali Yardımcısı Zeyit Şener ise konuşmasında, hayat tecrübeleriyle topluma ışık tutan büyüklerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı ve tüm yaşlılara sağlık, huzur ile mutluluk dolu yıllar diledi. Yetkililer, toplumun her kesiminin yaşlılara karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlatarak, vefa duygusunun önemini vurguladı.

Program, anma ve kutlama öğelerini birleştirerek Konya'da yaşlılara yönelik duyarlılığı artırmayı amaçladı. Katılımcılar, günün mesajı olarak tecrübe paylaşımının ve toplumsal saygının sürekli kılınması gerektiğini öne çıkardı.

KONYA’DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA PROGRAM DÜZENLENDİ.