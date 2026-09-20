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Konya'da Yalıhüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Akkise-Saray Boğazı mevkiindeki orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:17

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da Yalıhüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

Konya'da Yalıhüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın, Seydişehir ile Bozkır kara yolu üzerinde, Akkise ile Saray Boğazı mevkiinde bulunan çalılık alanda başladı ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

müdahale ekipleri ve çalışma biçimi:

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan yoğun şekilde müdahale etti; koordineli ve hızlı çalışma sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi.

kontrol durumu ve tahkikat:

Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YALIHÜYÜK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK...

YALIHÜYÜK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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