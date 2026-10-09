Konya’da yeni külliye açıldı: toplumsal dayanışmayla güçlü Türkiye hedefi

Yazır Mahalle Külliyesi Konya'ya kazandırıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde hayırseverler ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Yazır Mahalle Külliyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.

Kurtulmuş'un mesajı:

TBMM Başkanı Kurtulmuş törende, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışma ve gerilimlere dikkat çekerek, "Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların büyük alt üst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yoktur" dedi. Kurtulmuş, "güçlü Türkiye hedefine yürümek için mutlaka toplumsal dayanışmamızı, toplumsal birliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, güçlü Türkiye olmanın sadece ekonomik, eğitimsel, sanayi ve milli savunma alanlarında güçlenmek anlamına gelmediğini; toplumsal dayanışma ve toplumun bütünleşmesinin de eşdeğer önemde olduğunu vurguladı. 86 milyon vatandaşın ortak hissiyatının aynı istikamete yönelmesinin önemine dikkat çekti ve şehir kültürlerinin güçlendirilmesini, ortak milli hedefler etrafında birleşmeyi öncelikli görevler arasında saydı.

Külliyenin yapısı ve eğitim ayağı:

Yazır Mahalle Külliyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisi ve hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda inşa edildi. Projenin toplam maliyeti 177 milyon TL olarak açıklandı. Kompleks bünyesinde Mehmet-Sadık Karaca Camii, Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi, Selçuklu Fikri-Elife Kanber Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Kıraathanesi bulunuyor.

Külliyede gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri arasında sert zemin peyzaj uygulamaları, aydınlatma düzenlemeleri ve 173 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Yerel yetkililer projeyi; ibadet, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayan bütüncül bir merkez olarak tanımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi'nin 2021 hedeflerinin bir devamı olduğunu belirterek, daha önce Hatice Hatun Mahalle Külliyesi'nde başlatılan uygulamadan bugüne kadar 967 çocuğun faydalandığını kaydetti. Pekyatırmacı, Parsana ve Erenköy mahalleleri için de külliye projelerinin hazırlandığını ve çocuk mekteplerinin bu projelerde yer alacağını ifade etti.

Pekyatırmacı, çocukların okul öncesi dönemde milli ve manevi değerlerle güvenli ortamlarda yetişmesinin en büyük amaçları olduğunu vurguladı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde yaygınlaşan 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek verildiğini hatırlattı.

Konya Valisi İbrahim Akın, külliyenin Selçuklu'nun kadim erdemlerini simgeleyen bir eser olduğunu, eserin ortaya çıkmasında idari akıl ve gayretin belirleyici olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise eserin "Konya modeli" belediyeciliğinin somut bir tezahürü olduğunu vurguladı ve projelerin kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirildiğini belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililer, külliyenin özellikle çocuklar ve gençlerin eğitim süreçlerini desteklerken mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirecek bir merkez olarak hizmet vereceğini ifade etti.

KONYA'NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLER İŞBİRLİĞİ İLE YAZIR MAHALLESİ'NE KAZANDIRILAN YAZIR MAHALLE KÜLLİYESİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI PROF.DR. NUMAN KURTULMUŞ'UN TEŞRİFLERİYLE HİZMETE AÇILDI.