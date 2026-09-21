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Konya'daki kavşak çarpışması: yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

Karatay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü E.Z., Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'daki kavşak çarpışması: yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

Konya'daki kavşak çarpışması: yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

Dün öğle saatlerinde Konya’nın merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında meydana gelen kazada yaralanan bir sürücü kurtarılamadı. Olayda maddi hasarın yanı sıra dört kişi yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 42 SC 970 plakalı Tofaş marka otomobili E.Z. yönetirken, karşı yönden gelen 42 EM 061 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü O.Ö. ile çarpıştı. Kazada E.Z., O.Ö., M.Ç. ve H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıları ambulanlarla Konya Şehir Hastanesine nakletti.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü E.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin olay yerinde ve hastane kayıtları üzerinden yürüttüğü tahkikat devam ediyor.

KAZA (ARŞİV)

KAZA (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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