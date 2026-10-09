Konya'dan frankfurt'a açılım: NEU PRESS uluslararası iş birliklerini örüyor

NEU PRESS Frankfurter Buchmesse'de uluslararası temaslarını güçlendirdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınevi NEU PRESS, dünyanın en büyük yayıncılık etkinliği olan Frankfurter Buchmesseın 78. edisyonunda uluslararası akademik yayıncılık çevreleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Fuara, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör Yardımcısı ve KAPS Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birekul ile NEU PRESS Direktörü ve KAPS Genel Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci katıldı.

görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

Fuar süresince yapılan ikili ve çok taraflı görüşmelerde, akademik kitapların uluslararası erişilebilirliğinin artırılması, küresel dağıtım kanallarının geliştirilmesi ve bilimsel yayınların keşfedilebilirlik ağlarına dahil edilmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. Delegasyon, ayrıca dijital yayıncılık altyapılarının güçlendirilmesi ve gelişmiş üstveri sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında sektörel aktörlerle ayrıntılı teknik görüşmeler yürüttü.

Toplantılarda yapay zekânın editoryal süreçlerde sorumlu kullanımı, bilimsel yayın etiği ve araştırma bütünlüğü gibi etik eksenler, açık erişim modelleri ile araştırma çıktılarının etki analizleri üzerine uygulamaya dönük öneriler öne çıktı. NEU PRESS, uluslararası kuruluşların birikimlerinin Türkiye’deki üniversiteler ve yayıncılarla paylaşılması ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi fırsatlarını değerlendirdi.

KAPS 2027 için uluslararası iş birlikleri nasıl kurgulanıyor:

Frankfurt temaslarında ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS)nin 2027 hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı. İlk kez 15-19 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen KAPS 2026, 45 oturum, 50'yi aşkın konuşmacı ve 2 binin üzerinde katılımcı ile gerçekleşmiş; etkinlikte 39 katılımcı firma ile 4 kamu yayıncısı yer almıştı. Frankfurt görüşmelerinde bu ağların uluslararası ölçekte genişletilmesi hedeflendi.

Görüşmelerde uluslararası yayınevleri, indeksleme kuruluşları, bilimsel veri sağlayıcıları ve yayıncılık teknolojisi şirketlerinin KAPS 2027 programına katkı sunabileceği alanlar değerlendirildi. Öneriler arasında uluslararası uzman konuşmacılar, sektörel çalıştaylar, editör eğitimleri, yayıncılık teknolojileri oturumları ve açık erişim ile araştırma değerlendirme forumları yer aldı. Heyet, ilgili bakanlıklar ve yerli sektör paydaşlarıyla da temas kurarak Konya'nın akademik yayıncılıkta bir mükemmeliyet merkezi haline gelmesi yönündeki kararlılığını pekiştirdi.

NEU PRESS ve üniversite yönetimi, fuarda kurulan bağlantıların takibi ve somut iş birliklerine dönüşmesi için önümüzdeki dönemde teknik çalışmalar ve ortak program tasarımları yapmayı planlıyor. Bu süreç, hem NEU PRESS'in kurumsal kapasitesinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı hem de KAPS 2027'yi daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

FUARA, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. CEM ZORLU (SOLDA), NEÜ REKTÖR YARDIMCISI VE KAPS YÜRÜTME KURULU BAŞKANI PROF. DR. MEHMET BİREKUL (ORTADA) İLE NEU PRESS DİREKTÖRÜ VE KAPS GENEL DİREKTÖRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KALECİ (SAĞDA) KATILDI.