Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Konya'nın ekonomik dönüşümü: üretim, güneş enerjisi ve su yönetimi öncelikleri

Konya Ticaret Odası'nın 2025 raporu, kentin güçlü üretim ve ihracat performansını, su-riskini ve teknoloji odaklı yüksek katma değer hedeflerini ortaya koydu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konya'nın ekonomik dönüşümü: üretim, güneş enerjisi ve su yönetimi öncelikleri

raporun ana hatları:

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu, şehrin ekonomik yapısını nüfus, eğitim, sanayi, tarım, dış ticaret, enerji, turizm ve ulaştırma göstergeleri üzerinden Türkiye karşılaştırmalarıyla değerlendirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk raporun, Konya'nın güçlü yönlerini, karşılaşabileceği riskleri ve gelecek döneme ilişkin öncelikleri ortaya koyan kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurguladı.

konya'nın güçlü yapısı ve hedefleri:

Öztürk, küresel belirsizlikler ve ekonomik kırılganlıkların etkisine dikkat çekerek, Türkiye ve Konya'nın dayanıklılık göstergelerini değerlendirdi. 'Hedefimiz, Konya’nın üretim gücünü daha yüksek teknoloji, daha yüksek verimlilik, daha yüksek katma değer ve daha güçlü markalarla geleceğe taşımaktır' sözleri raporun yönünü özetliyor. Raporda özellikle dijital teknolojiler, yapay zekâ, verimlilik artışı ve yüksek katma değerli üretime odaklanmanın rekabet gücünü belirleyeceği kaydedildi.

santayi, istihdam ve eğitim göstergeleri:

Konya'da 12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi bulunuyor; bu alanlarda 28 bin 529 faal iş yerinde yaklaşık 228 bin kişi çalışıyor. Öne çıkan sektörler arasında otomotiv yan sanayi, makine, tarım makineleri, plastik, mobilya, metal, döküm, gıda, inşaat malzemeleri ve ambalaj var. Eğitim altyapısında ise 2 bin 13 okulda 424 bin 518 öğrenci ve 33 bin 182 öğretmen ile mesleki eğitimin öğrenci sayısı 70 bin 741 düzeyinde. Yükseköğretimde Konya, 67 bin 848 lisans öğrencisi ile lisans öğrenci sayısında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı.

dış ticaret, tarım ve enerji verileri:

Konya'nın dış ticaret hacmi 2018'de 2,6 milyar dolar iken 2025'te yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şehir 3,36 milyar dolar ihracat ve 1,62 milyar dolar ithalat ile 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi ve 209 ülkeye ihracat yaptı. İmalat sanayinin ihracattaki payı %96,8 olarak kaydedildi. Tarımda, Konya 2025'te 371 bin 463 ton sertifikalı tohum üretti; bu, Türkiye toplamının %27,5

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kandıra'da tarımsal merkez üreticilere TMO satışına doğrudan erişim sağlıyor
images

Samandağ’da atık su yönetiminde dönüşüm: modern arıtma ve geniş altyapı
images

Adana, model fabrika ağı çalıştayına uluslararası ev sahipliği yapacak
images

Kooperatiften üreticiye güven: KARADENİZBİRLİK 2026 ayçiçeği alımlarında 122 mil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı

Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor