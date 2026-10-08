Konya'nın Hüyük ilçesinde çarpışan iki araçta üç kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Hüyük ilçesinde kaza

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde gerçekleşti. Olayda her iki araçta bulunan toplam dört kişi yaralandı.

Kaza yerinde tespit edilen bilgiler

Kazaya karışan araçlardan biri hafif ticari araç diğeri ise TOFAŞ marka otomobildi. Resmi bilgilere göre araç plakaları 59 ALU 195 (hafif ticari) ve 59 AJT 256 (otomobil) olarak kaydedildi. Çarpışmanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve soruşturma

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi takiben ağır yaralılar ve diğer yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk sonrası yapılan müdahalelere rağmen 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi tedavi altına alındı.

Jandarma ve güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı; kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Yetkililer, çarpışma nedeninin tespitine yönelik delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmalarına devam ediyor.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.