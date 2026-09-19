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Konya'nın üç ilçesinde gaziler günü ortak saygı ve anma programları

Beyşehir, Hüyük ve Derebucak'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli törenlerle anıldı; çelenk sunumları, şehitlik ziyaretleri ve gazilere ev ziyaretleri yapıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Konya'nın üç ilçesinde gaziler günü ortak saygı ve anma programları

Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programları

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören ve ziyaretler, protokol temsilcileri, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programlarda hem resmi anma ritüelleri yerine getirildi hem de gazilerin evleri ziyaret edilerek gündemin insani boyutu vurgulandı.

Beyşehir’de tören ve şehitlik ziyareti:

Beyşehir Anıt Meydanı'nda yapılan törende ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ile güvenlik ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca gibi isimlerin katıldığı programa çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlandı.

Tören konuşmasını Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir, Derebucak ve Hüyük Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın yaptı; konuşmasında gazilik ve şehitlik kavramlarının millet açısından taşıdığı önemine dikkat çekildi. Anıt Meydanı programının ardından ilçe protokolü, şehitliği ziyaret ederek kabirler başında dua etti.

Hüyük ve Derebucak’taki programlar:

Hüyük ilçesinde Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ramazan Ozan Budak ve Belediye Başkanı Sadık Sefer ön plandaydı; burada da çelenk sunumu yapıldı ve ardından ilçedeki şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi. Yetkililer ayrıca şehit yakınlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Derebucak’ta ise törenlere İlçe Kaymakamı Enes Yurdakul ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa katıldı. Programın önemli bir ayağı olarak ilçede ikamet eden gaziler unutulmayarak evlerinde ziyaret edildi: İlçe Müftüsü Oğuzhan Yavuz ve İlçe Vaizi Haşmet Kahraman, Gencek Mahallesi'ndeki Osman Coşkun ile Çamlık Mahallesi'nde yaşayan Remzi Can'ı ziyaret ederek Günün anlam ve önemini belirten dileklerde bulundu ve gazilerin Gaziler Günü kutlandı.

Tüm üç ilçedeki etkinlikler, anma ve saygı çerçevesinde sürdü; hem resmi protokol uygulamaları hem de birebir ziyaretlerle gazilerin ve şehit ailelerinin hatırlanmasına özen gösterildi.

BEYŞEHİR’DE ANIT MEYDANI’NDA DÜZENLENEN GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNE BEYŞEHİR KAYMAKAMI MEHMET KEMAL...

BEYŞEHİR’DE ANIT MEYDANI’NDA DÜZENLENEN GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNE BEYŞEHİR KAYMAKAMI MEHMET KEMAL AKPINAR, BELEDİYE BAŞKANI ADİL BAYINDIR, BEYŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI NECATİ KARACA, İLÇE PROTOKOLÜ, GAZİLER, ŞEHİT YAKINLARI İLE JANDARMA VE EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARI, MUHTARLAR, SİYASİ PARTİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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