Konyaspor hazırlık ritmini hızlandırdı, Kasımpaşa randevusu öncesi saha çalışmaları yoğunlaştı

hazırlıklar murat kurum tesisleri'nde:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçında Kasımpaşa ile oynayacağı randevu öncesi çalışmalarına başladı. Antrenman, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Program, hem fiziksel hazırlığı korumaya hem de saha içi ritmi yükseltmeye yönelik planlandı.

yenileme ve saha çalışması:

Seans, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla açıldı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanın son bölümünde yenileme çalışması ile günü tamamladı. Sahadaki bölümde ekip, pas organizasyonları ve bitiricilik üzerinde yoğunlaştı; antrenman, taktiksel tempo ve rekabeti artırmak amacıyla düzenlenen turnuva maçları ile noktalandı.

takımın bir sonraki adımı:

Yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa sınavına hazırlanmayı yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, saha içi uyumu ve son vuruşlardaki etkinliği artırmaya yönelik çalışmalarla kadro tercihlerini şekillendirmeyi amaçlıyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTA MAÇINDA KASIMPAŞA'YA KONUK OLACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.