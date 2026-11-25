antrenmanın akışı:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör İlhan Palut yönetirken, idman ısınma hareketleriyle başladı ve takımın maç temposunu yükseltmeye yönelik bir program uygulandı.

Seansın orta bölümünde oyuncular bitiricilik çalışmalarıyla gol fırsatlarını değerlendirme üzerine yoğunlaştı. Antrenman, saha içi organizasyonların sınandığı ve rekabetin öne çıktığı çift kale ile sonlandırıldı.

maç öncesi son hazırlık:

Yeşil-beyazlılar, deplasmandaki Corendon Alanyaspor randevusu için düzenli ve tempolu bir çalışma takvimi izliyor. Teknik ekip, hem fiziksel hem taktiksel açıdan eksiksiz bir hazırlık süreci hedefliyor.

Konyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için sahaya çıkacak kadroyu netleştirecek.

KONYASPOR, CORENDON ALANYASPOR’A KONUK OLACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.