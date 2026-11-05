Konyaspor hazırlıklarını taktik ve pas ağırlıklı sürdürüyor

Antrenmanın detayları:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Seans, oyuncuların top hakimiyetini ve oyun ritmini yükseltmeyi amaçlayan pas çalışması ile başladı. Antrenmandaki tempo, takımın topa sahip olma ve kısa pas organizasyonlarına verdiği önemi gösterdi.

Son prova ve hazırlık takvimi:

Antrenman, öğleden sonraki bölümde yapılan düzenlemeler ve uygulamalı çalışmalarla taktik çalışma şeklinde sona erdi. Teknik ekip, maçın deplasman olması sebebiyle saha düzeni ve taktik varyasyonlar üzerinde yoğunlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Samsunspor maçı için son provayı gerçekleştirecek.

CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN KONYASPOR, YAPTIĞI ANTRENMANLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.