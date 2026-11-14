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Konyaspor ikinci yarıdaki gollerle Kayserispor'u 2-0 devirdi

Konyaspor, milli aradaki hazırlık maçında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor'u Mustafa Muhammed'in 69 ve 89. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor ikinci yarıdaki gollerle Kayserispor'u 2-0 devirdi

maç özeti:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanarak hazırlık sürecine moral verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ve gol olmadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Ahmet Oğuz, Da Mata, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Emir Bars, Jackson Muleka ve Enis Destan 11'iyle başladı. Müsabakanın ikinci yarısında; Egemen Aydın, Atilla Saltı, Mücahit İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Mehmet Ali Gökmen, Ramazan Özkan, Efe Seçil, Mustafa Muhammed Alim Barış Bilge, Muhammed Arda Var, Alphq Kabinet Fofana ve Yiğit Ökten görev aldı.

goller ve hazırlık programı:

Yeşil-beyazlılar ikinci yarıda etkili oyununu skora yansıttı; maçın 69. dakikasında ve 89. dakikasında Mustafa Muhammed'in golleriyle galibiyete ulaştı. Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’E VERİLEN MİLLİ ARADA KAYSERİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI....

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’E VERİLEN MİLLİ ARADA KAYSERİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI. YEŞİL-BEYAZLI EKİP, KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMAYI 2-0 GALİBİYETLE TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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