Dolar 48,6299 -0,02%
Euro 56,1475 +0,11%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.761,77 -0,18%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,51 -0,22%
--°

Konyaspor kadrosundan ev ziyareti: genç taraftara moral buluşması

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ ile futbolcu Ahmet Oğuz ve Ali Camgöz, omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftar Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:51

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 21:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor kadrosundan ev ziyareti: genç taraftara moral buluşması

konyaspor heyeti omurilik kanseri tedavisi gören taraftarı evinde ziyaret etti

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, kaptan Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftar Sude Ay'ı evinde ziyaret etti. Sude, rahatsızlığına rağmen Trabzonspor maçına gelerek takımı desteklemişti.

ziyaretin akışı:

Heyet, Sude ve ailesiyle bir süre sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete gelenler, Sude'nin maça sadece futbol sevgisiyle geldiğini ve tribünde gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Sude, sosyal medyadaki paylaşımları gördüğünde yaşananların boyutunu fark ettiğini ve Konyaspor camiasının kendisini bir aile gibi karşıladığını söyledi.

takımın mesajları:

Ali Camgöz ziyarete ilişkin, "Sude’yi sosyal medyada gördük. Ben çok duygulandım. Sude kardeşimizin zorlukları yenerek maça gelmesi ve bize de orada uğur getirmesi bizleri çok mutlu etti. Biz de kendisine bir iadeiziyaret yapalım dedik. Sağ olsun, o da bizi çok iyi karşıladı. İnşallah bundan sonra diğer maçlarda da Sude’nin hem dualarından hem de enerjisinden faydalanacağız. Bize hep güç verecek inşallah. Bütün taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve hocamız adına sana teşekkür etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Adil Demirbağ ise, "Sude’ye ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi karşıladılar. Ayrıca ben Sude’ye kalpten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim sözümü yere düşürmeyip Konyaspor’un en büyük taraftarlarından biri olarak bizi bu çok önemli maçta yalnız bırakmadı. Kendisi bize uğur getirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizimle beraber olur. Sağlığı günbegün daha iyiye gider inşallah. Bütün dileklerim ve dualarım kendisiyle. Onun da duaları bizimle olduğu için çok mutluyum. İyi ki varsın Sude" dedi.

Ahmet Oğuz da, "Sude ve ailesine bizleri burada kabul ettikleri için çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Geçen hafta Sude’yi gördük. Bizi maça gelip desteklediği için hem kendisine destek olmak hem de iadeiziyaret yapmak amacıyla buraya geldik. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. İnşallah sağlık çerçevesinde her zaman Sude’yi yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü o bizim en büyük taraftarımız" sözleriyle duygularını paylaştı.

Sude ziyaretçiler için teşekkür etti ve sosyal medyada gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

KONYASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ALİ CAMGÖZ, KONYASPOR KAPTANI ADİL DEMİRBAĞ VE FUTBOLCU AHMET...

KONYASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ALİ CAMGÖZ, KONYASPOR KAPTANI ADİL DEMİRBAĞ VE FUTBOLCU AHMET OĞUZ, OMURİLİK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KONYASPOR TARAFTARI SUDE AY’I EVİNDE ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arda Güler'in frikiği ve Espi'nin son vuruşu real madrid'e galibiyeti getirdi
images

Thomas Reis, Trabzonspor ile son görüşmeleri yapmak üzere Trabzon'a geldi
images

Göztepe'nin olimpik elçileri Mehmet Sepil'le deneyimlerini paylaştı
images

Aliağa Petkimspor, Karşıyaka önünde hazırlık sınavını kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi