Konyaspor kadrosundan ev ziyareti: genç taraftara moral buluşması

konyaspor heyeti omurilik kanseri tedavisi gören taraftarı evinde ziyaret etti

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, kaptan Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftar Sude Ay'ı evinde ziyaret etti. Sude, rahatsızlığına rağmen Trabzonspor maçına gelerek takımı desteklemişti.

ziyaretin akışı:

Heyet, Sude ve ailesiyle bir süre sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete gelenler, Sude'nin maça sadece futbol sevgisiyle geldiğini ve tribünde gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Sude, sosyal medyadaki paylaşımları gördüğünde yaşananların boyutunu fark ettiğini ve Konyaspor camiasının kendisini bir aile gibi karşıladığını söyledi.

takımın mesajları:

Ali Camgöz ziyarete ilişkin, "Sude’yi sosyal medyada gördük. Ben çok duygulandım. Sude kardeşimizin zorlukları yenerek maça gelmesi ve bize de orada uğur getirmesi bizleri çok mutlu etti. Biz de kendisine bir iadeiziyaret yapalım dedik. Sağ olsun, o da bizi çok iyi karşıladı. İnşallah bundan sonra diğer maçlarda da Sude’nin hem dualarından hem de enerjisinden faydalanacağız. Bize hep güç verecek inşallah. Bütün taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve hocamız adına sana teşekkür etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Adil Demirbağ ise, "Sude’ye ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi karşıladılar. Ayrıca ben Sude’ye kalpten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim sözümü yere düşürmeyip Konyaspor’un en büyük taraftarlarından biri olarak bizi bu çok önemli maçta yalnız bırakmadı. Kendisi bize uğur getirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizimle beraber olur. Sağlığı günbegün daha iyiye gider inşallah. Bütün dileklerim ve dualarım kendisiyle. Onun da duaları bizimle olduğu için çok mutluyum. İyi ki varsın Sude" dedi.

Ahmet Oğuz da, "Sude ve ailesine bizleri burada kabul ettikleri için çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Geçen hafta Sude’yi gördük. Bizi maça gelip desteklediği için hem kendisine destek olmak hem de iadeiziyaret yapmak amacıyla buraya geldik. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. İnşallah sağlık çerçevesinde her zaman Sude’yi yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü o bizim en büyük taraftarımız" sözleriyle duygularını paylaştı.

Sude ziyaretçiler için teşekkür etti ve sosyal medyada gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

KONYASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ALİ CAMGÖZ, KONYASPOR KAPTANI ADİL DEMİRBAĞ VE FUTBOLCU AHMET OĞUZ, OMURİLİK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KONYASPOR TARAFTARI SUDE AY’I EVİNDE ZİYARET ETTİ.