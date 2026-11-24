Konyaspor hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenmanın başlangıcı:
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı.
Seansın tamamlanması ve sonraki program:
Antrenman, kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR'A KONUK OLACAK KONYASPOR, HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.
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