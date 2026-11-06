Konyaspor son antrenmanını tamamladı, hedef Samsun deplasmanında üç puan

maç öncesi son prova:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 16.00’da Samsunspor’a konuk olacak Konyaspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı. Hazırlıklar, maç takviminin gerektirdiği konsantrasyonla sürdürüldü.

antrenmanın akışı:

Çalışma, Murat Kurum Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut idaresinde gerçekleştirildi. Seans ısınma hareketleriyle başladı, ardından takım çabukluk ve çeviklik üzerine yoğunlaşan bir bölüm yaptı. Antrenman, maç planının uygulandığı taktik çalışma ile sonlandırıldı.

takım hazırlığı ve hedef:

Teknik ekip çalışmaların saha içi işleyişini kontrol ederken, oyuncuların maç temposuna hazırlığı ön plana alındı. Yönetim ve teknik heyet, deplasmandan en yüksek verimi almak üzere kadro düzenlemeleri ve taktiksel ayrıntılar üzerinde çalıştı. Konyaspor'un hedefi, Samsun deplasmanından puan veya puanlarla dönmek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA YARIN SAAT 16.00'DA SAMSUNSPOR'A KONUK OLACAĞI MAÇIN SON ÇALIŞMASINI YAPTI.