Dolar 50,1500 +0,05%
Euro 55,8907 -0,51%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.581,33 -0,77%
EUR/USD 1,1145 -0,66%
Brent Petrol 98,22 -0,07%
--°

Konyaspor son antrenmanını tamamladı, hedef Samsun deplasmanında üç puan

Trendyol Süper Lig 11. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde son antrenmanını yaptı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor son antrenmanını tamamladı, hedef Samsun deplasmanında üç puan

maç öncesi son prova:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 16.00’da Samsunspor’a konuk olacak Konyaspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı. Hazırlıklar, maç takviminin gerektirdiği konsantrasyonla sürdürüldü.

antrenmanın akışı:

Çalışma, Murat Kurum Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut idaresinde gerçekleştirildi. Seans ısınma hareketleriyle başladı, ardından takım çabukluk ve çeviklik üzerine yoğunlaşan bir bölüm yaptı. Antrenman, maç planının uygulandığı taktik çalışma ile sonlandırıldı.

takım hazırlığı ve hedef:

Teknik ekip çalışmaların saha içi işleyişini kontrol ederken, oyuncuların maç temposuna hazırlığı ön plana alındı. Yönetim ve teknik heyet, deplasmandan en yüksek verimi almak üzere kadro düzenlemeleri ve taktiksel ayrıntılar üzerinde çalıştı. Konyaspor'un hedefi, Samsun deplasmanından puan veya puanlarla dönmek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA YARIN SAAT 16.00&#039;DA SAMSUNSPOR&#039;A KONUK OLACAĞI...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA YARIN SAAT 16.00'DA SAMSUNSPOR'A KONUK OLACAĞI MAÇIN SON ÇALIŞMASINI YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasimpasa erken darbelerle Gaziantep'i 2-0 mağlup etti
images

Antalya'da eşitlik: Antalyaspor 1 Bursaspor 1
images

Sarıyer ve Iğdır FK'ten eşitlikle sonuçlanan çekişme
images

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçına odaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma

Antalya'da eşitlik: Antalyaspor 1 Bursaspor 1

Sarıyer ve Iğdır FK'ten eşitlikle sonuçlanan çekişme

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi