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Konyaspor son idmanıyla Başakşehir sınavına hazır

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde tamamlanan idmanla, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Başakşehir maçına hazır.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor son idmanıyla Başakşehir sınavına hazır

son idman detayları:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının son çalışmasını Murat Kurum Tesisleri’nde tamamladı. Antrenmanı Teknik Direktör İlhan Palut yönetirken, takımın hazırlıkları planlı ve tempolu geçti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp saha içi iletişimi güçlendiren 5’e 2 çalışmasıyla sürdü. Oyuncuların kondisyon ve denge üzerine yapılan çabukluk-çeviklik etaplarındaki performansı teknik ekip tarafından yakından takip edildi. Çalışma, sahada yapılan organize taktik çalışma ile noktalandı.

maç bilgileri:

Konyaspor, yarın saat 13.30'da Başakşehir’i konuk edecek. Mücadele, iki takım için de ligde ivme yakalama fırsatı taşıyor; teknik ekip son idmanda görülen unsurları karşılaşmaya taşımayı hedefliyor.

KONYASPOR, YARIN SAAT 13.30&#039;DA BAŞAKŞEHİR&#039;İ KONUK EDECEĞİ KARŞILAŞMANIN SON ÇALIŞMASINI...

KONYASPOR, YARIN SAAT 13.30'DA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEĞİ KARŞILAŞMANIN SON ÇALIŞMASINI YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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