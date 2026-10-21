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Konyaspor turnuva maçıyla Gençlerbirliği sınavına hazırlanıyor

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde çalıştı; kaleciler ayrı çalıştı, takım şut, topla oyun ve turnuva maçı yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor turnuva maçıyla Gençlerbirliği sınavına hazırlanıyor

antrenman çalışması:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde yaptığı öğle antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut idaresindeki çalışma ısınma hareketleriyle başladı ve kondisyon ile topa hakimiyete odaklandı.

kaleciler ve idman programı:

Kaleciler Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Bu bölümde kaleci antrenörleri Bekir Arpacı ve Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde kurtarış, pozisyon alma ve oyun kurma üzerine özel çalışmalar gerçekleştirildi.

saha çalışmaları ve hazırlığın tamamlanması:

Saha oyuncuları şut çalışmaları ve topla oyun içeren pas kombinasyonları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, taktik becerileri pekiştirmek ve müsabaka temposunu yakalamak amacıyla yapılan turnuva maçı ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son idmanını yarın saat 11.30'da gerçekleştirecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDECEK KONYASPOR, ÖĞLE SAATLERİNDE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDECEK KONYASPOR, ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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