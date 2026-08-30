Kooperatiften üreticiye güven: KARADENİZBİRLİK 2026 ayçiçeği alımlarında 122 milyon lira destek

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alımlarına başladı

KARADENİZBİRLİK, üretici ortaklarından 2026 yılı ayçiçeği ürünü alımlarına resmen başladı. Alımlar öncesinde birlik, üreticilerin finansman ihtiyacını karşılamak üzere ayni ve nakdi kredi şeklinde 122 milyon lira destek sağladı; bu destekten 22 bin üretici ortağı yararlandı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, üreticilere yönelik yardımların devam ettiğini vurgulayarak, "Piyasa şartları çerçevesinde üreticiyi mağdur etmeyecek en iyi fiyatı uygulayacağız" dedi ve fiyat politikasına ilişkin güvence verdi.

İklim ve rekolte beklentileri:

Erarslan, bu sezon iklim koşullarının geçen yıla göre daha elverişli olduğunu, kuraklık görülmediğini ve bunun sonucunda ayçiçeğinde yüksek rekolte beklediklerini belirtti. Bu değerlendirme, alım planlarının ve işleme kapasitesinin önceden organize edilmesini sağlıyor.

Alım ağı ve hedeflenen miktarlar:

Birlik, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kurulu 12 kooperatif ve alım merkezi üzerinden toplama yapıyor. Bu sezon için birlik, yaklaşık 35 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyor.

Alımların hızlanmasıyla birlikte işleme tesislerinin kapasitesi daha etkin kullanılacak, yağ üretimi ivme kazanacak. KARADENİZBİRLİK, üreticisinden aldığı ham maddeyi işleyerek piyasaya sunarken aynı zamanda fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor.

Genel müdürlüğün açıklamasına göre birlik, üretimden tüketime kadar süreçte yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ayçiçeği yağı üretimi yapıyor. Erarslan, bu yaklaşımın hem tüketici güvenini artırdığını hem de bölge ile ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.

Birliğin erken dönemde sağladığı kredi desteği ve alım organizasyonu, üreticilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve hasat döneminin sağlıklı yönetilmesini amaçlıyor. Üreticiler ve bölge piyasası, önümüzdeki haftalarda alım hareketliliğiyle birlikte piyasadaki dalgalanmaları yakından takip edecek.

KARADENİZ YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (KARADENİZBİRLİK), ÜRETİCİ ORTAKLARINDAN 2026 YILI AYÇİÇEĞİ ÜRÜNÜ ALIMLARINA BAŞLADI. BİRLİK, ALIMLAR ÖNCESİNDE 22 BİN ÜRETİCİ ORTAĞINA AYNİ VE NAKDİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 122 MİLYON LİRALIK KREDİ DESTEĞİ SAĞLADI.