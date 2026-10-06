Kop Dağı'nda buzlanma zincirleme kazaya yol açtı: 5 yaralı

kaza ve araç sayısı:

Erzurum’un Aşkale ilçesi Kop Dağı zirve mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 4 otomobil ile 1 kamyon olmak üzere toplam 5 araç birbiriyle çarpıştı. Kazanın, Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt istikametlerinde karşılıklı seyreden araçların karıştığı bir zincirleme çarpışma şeklinde gerçekleşti.

oluş nedenine ilişkin gözlemler:

Edinilen bilgilere göre bölgede havanın soğuması ve etkili yağış, yolda buzlanma ve kayganlığa yol açtı. Bu koşullar bazı sürücülerde direksiyon hâkimiyeti kaybına neden olarak zincirleme kazayı tetikledi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında, araçlardan birinde sıkışan bir kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı; daha sonra yaralılar Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin İran uyruklu olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ KOP DAĞI ZİRVE MEVKİİNDE 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.