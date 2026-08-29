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kopan buzulun yol açtığı taşkın: can kaybı 676’ya ulaştı

26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı selde Nepal'de 669, Çin'in Tibet bölgesinde 7 kişi hayatını kaybetti; toplam can kaybı 676.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:56

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kopan buzulun yol açtığı taşkın: can kaybı 676’ya ulaştı

selin bilançosu:

26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açmasıyla ortaya çıkan felakette can kaybı artıyor. Nepalli yetkililer, Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısının 669 olduğunu ve 2.426 kişiyle hala iletişim kurulamadığını bildirdi. Çinli yetkililer ise Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki can kaybının 7'ye yükseldiğini ve 550 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Böylece olayda toplam can kaybı 676 olarak kaydedildi.

tahliyeler ve kayıp yakınlarının durumu:

Selden ağır etkilenen Trishuli bölgesinde tahliyeler devam ediyor. Bazı köylüler, yıkılan evlerinden geriye kalan eşyalarını kurtarmak için bölgeye geri dönüyor. Başkent Katmandu'da kayıp yakınları, sevdiklerinden haber alabilmek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ana devlet hastanesinin önünde toplandı.

arama-kurtarma ve altyapı hasarı:

Bölgede birçok noktada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, Nepal'in Rasuwa Hidroelektrik Santrali ile Çin tarafında ağır hasar gören Gyirong Sınır Kapısı gibi noktalarda ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını aktardı. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozla taşarken, evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklendi; bazı bölgelerde sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler sel anına ilişkin detaylar sunuyor ve yetkililerin saha çalışmalarını hızlandırmasına neden oluyor. Olayın niteliği ve etkilediği geniş alan nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceği belirtiliyor.

NEPAL’DE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI EN AZ 676’YA YÜKSELDİ.

NEPAL’DE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI EN AZ 676’YA YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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