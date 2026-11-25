olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü civarında, iddialara göre seyir halindeki bir otomobilin yola aniden çıkan köpeğe çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araçta sürücü H.Ç. yönetimindeki 03 ADV 543 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünü kaybederek takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.C.Ç. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini netleştirmek için görgü tespitleri ve olay yeri incelemesini sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, İDDİALARA GÖRE KÖPEĞE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.