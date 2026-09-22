Köpekleri korumak için manevra yapan otobüs evin bahçesine girdi

Düzce Mergiç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, şehir merkezinden Melen Park yönüne giden halk otobüsü, yol kenarına çıkan hayvanları fark edip çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Olayta can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza anının ayrıntıları:

İlker Tabana idaresindeki 81 HO 1070 plakalı ve Düzce Belediyesi'ne ait halk otobüsü, park alanına yaklaşık 1 kilometre kala önüne iki köpeğin çıktığını gördü. Sürücünün hızının viraj nedeniyle düşük olduğu, köpeklere çarpmamak amacıyla direksiyonu kırması sonucu aracın yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu belirtildi.

sürücünün ifadesi:

Sürücü İlker Tabana, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Burada viraj olduğu için hızımız çok yoktu. Önüme 2 tane köpek çıktı. Onlara zarar vermemek adına direksiyonu kırınca duvara vurdum. Olay bu şekilde meydana geldi. Kaza maddi hasarlı olarak çıktı. Ben de yara almadım" dedi.

Yetkililer kazayla ilgili tespitlerin yapıldığını ve olayın trafik kayıtlarına geçtiğini aktardı. Araçta bulunan yolcuların da sağlık durumu olumlu rapor edildi.

DÜZCE’DE HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA BİR EVİN BAHÇESİNE ÇARPARAK DURDU. KAZA MADDİ HASAR İLE ATLATILDI.