Dolar 49,1967 +0,04%
Euro 55,0282 -0,57%
Bist 12.108,69 -2,15%
Altın Gram 6.525,02 -1,48%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,90 +1,31%
--°

Koprivnica'dan altın ve bronzla dönen gençler Yıldırım'ın gururu oldu

Yıldırım Belediyespor'un genç güreşçileri U17 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Koprivnica'da altın ve bronz madalya kazanarak Bursa'ya gurur yaşattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Koprivnica'dan altın ve bronzla dönen gençler Yıldırım'ın gururu oldu

yıldırımlı gençlerden uluslararası başarı:

Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç güreşçileri, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U17 Balkan Güreş Şampiyonası'nda iki madalya elde ederek dikkat çekti. Kulübün milli sporcuları turnuvada Türkiye ve Bursa adına podyuma çıkarak önemli bir başarı kaydetti.

müsabaka ve madalyalar:

Yusuf İslam Kara, 92 kiloda mindere çıkarak rakiplerini geride bıraktı ve şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 51 kiloda mücadele eden Batın Naniş ise elde ettiği bronz madalya ile organizasyonu tamamladı.

belediyenin destek ve kutlama mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hırvatistan'dan madalyayla dönen sporcuları tebrik etti. Başkan Yılmaz, gençlerin uluslararası arenada kent ve ülke adına elde ettiği başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Yıldırım Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Yusuf İslam Kara ve Batın Naniş'i yürekten kutladı.

Bu başarılar, Yıldırım'ın spor yatırımlarının meyvelerini verdiğini ve genç sporcuların performansının hem kulüp hem de kent için yeni bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu gösterdi.

YILDIRIM BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ GÜREŞÇİLERİ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U17 BALKAN GÜREŞ...

YILDIRIM BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ GÜREŞÇİLERİ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U17 BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA İKİ MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti
images

Karabük İdmanyurdu kupada tek golle tur atladı
images

Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti
images

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tramvay denetiminde duyguyu istismar eden kadının üzerinden 19 bin lira çıktı

THY'den şirket içi ilk adım: 72 personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu

Sarıkamış'ta köylerin öncelikleri masaya yatırıldı

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi