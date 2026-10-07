Koprivnica'dan altın ve bronzla dönen gençler Yıldırım'ın gururu oldu

yıldırımlı gençlerden uluslararası başarı:

Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç güreşçileri, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U17 Balkan Güreş Şampiyonası'nda iki madalya elde ederek dikkat çekti. Kulübün milli sporcuları turnuvada Türkiye ve Bursa adına podyuma çıkarak önemli bir başarı kaydetti.

müsabaka ve madalyalar:

Yusuf İslam Kara, 92 kiloda mindere çıkarak rakiplerini geride bıraktı ve şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 51 kiloda mücadele eden Batın Naniş ise elde ettiği bronz madalya ile organizasyonu tamamladı.

belediyenin destek ve kutlama mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hırvatistan'dan madalyayla dönen sporcuları tebrik etti. Başkan Yılmaz, gençlerin uluslararası arenada kent ve ülke adına elde ettiği başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Yıldırım Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Yusuf İslam Kara ve Batın Naniş'i yürekten kutladı.

Bu başarılar, Yıldırım'ın spor yatırımlarının meyvelerini verdiğini ve genç sporcuların performansının hem kulüp hem de kent için yeni bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu gösterdi.

YILDIRIM BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ GÜREŞÇİLERİ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U17 BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA İKİ MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI.