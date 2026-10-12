Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Köprü temeline düşen araçta yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Düziçi'nde yapımı süren köprünün temeline düşen otomobilde sürücü M.Ç. ile küçük çocuğu yaralandı; ekipler çocuğu 'Baban iyi' diyerek sakinleştirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Köprü temeline düşen araçta yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

kaza ve kurtarma çalışması:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 HG 881 plakalı otomobil, Bağlama Kanal Köprüsü inşaatının bulunduğu alana girerek köprünün temeline düştü.

müdahaleyi gerçekleştiren ekipler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Ç. ile yanında bulunan küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada küçük çocuk, babası için ağladı. Ekipler çocuğu sakinleştirmek amacıyla "Baban iyi" sözleriyle teskin etmeye çalıştı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yaralı baba ve çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları yürüttü.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAPIMI DEVAM EDEN KÖPRÜNÜN TEMELİNE DÜŞEN...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAPIMI DEVAM EDEN KÖPRÜNÜN TEMELİNE DÜŞEN OTOMOBİLDE BULUNAN BABA VE KÜÇÜK ÇOCUĞU YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası