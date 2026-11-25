Çalışmalar hız kazandı:

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydanı Düzenleme Projesi kapsamında sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Projenin ilerleyen safhasında uygulanan sıcak asfalt, meydanın daha modern ve düzenli bir görünüm kazanmasını hedefliyor. Ekipler, alanda eşgüdümlü şekilde çalışarak projenin planlanan sürede tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

Projenin ilçeye katkıları:

Yerel yönetim yetkilileri, düzenlemenin ilçe çehresine olumlu katkı sağlayacağını ve meydanın kullanım kalitesini artıracağını vurguluyor. Uygulanan yenileme çalışmaları, hem estetik hem de konfor bakımından önemli bir iyileşme öngörüyor. Sıcak asfalt çalışmaları kaldırım ve düzenlemelerle birlikte meydanın bütüncül bir dönüşüm geçirmesine zemin hazırlıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projede sona yaklaşıldığını belirterek çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine kolaylıklar diledi. Başkan Arslan, projenin tamamlanmasının ardından meydanın ilçe halkı için daha kullanışlı ve çekici bir alan haline geleceğini ifade etti.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE, TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KÖPRÜBAŞI MEYDANI’NDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI.