Köprübaşı’nda tarıma ve su hattına erişimi kolaylaştıran 2,5 kilometre yol yenilendi

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinin Temrek ve Atatürk mahallelerinde toplam 2,5 kilometrelik güzergâhta soğuk asfalt çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar, hem yerleşim hem de tarımsal ulaşım ile MASKİ altyapısına erişimi hedefledi.

Temrek mahallesinde su deposu yolu yenilendi:

Çalışmaların ilk adresi Temrek Mahallesi oldu. Karabük Su Deposu yolunda zemin hazırlığı sonrası yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta soğuk asfalt serimi yapıldı. Uygulama, MASKİ su deposu ile ana su hattına ulaşımı sağlayan yolun standardını yükseltti. Temrek Mahalle Muhtarı Adem Ceylan 'Yolumuz sürekli kullanıldığı, MASKİ’mizin su deposu olduğu ve Köprübaşı’nın suyunun buradan gittiği için önemli. Buradan Besim Başkanımıza ve Köprübaşı Belediye Başkanımız Fatih Taşlı’ya sonsuz teşekkür ederiz. Asfalt çalışması hayırlı olsun inşallah' dedi.

Atatürk mahallesinde tarımsal bağlantılar güçlendi:

Temrek'teki çalışmanın ardından Atatürk Mahallesi'nde Akgedik yolunda yaklaşık 1 kilometrelik soğuk asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle tarımsal alanlara ulaşımda kullanılan bu güzergâh, çalışma sonrası daha güvenli ve kullanışlı hale geldi. Atatürk Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Akçiçek 'Bağlantı yollarımızdan biri burası ve aynı zamanda tarımsal alanlarımız da burada olduğu için insanlarımız buradan gelip gidiyordu. Asfaltlanması çok iyi oldu. Mahallelimiz adına Besim Başkanımıza ve Köprübaşı Belediye Başkanımız Fatih Taşlı’ya teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Başkan'ın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmaları değerlendirerek, 'Manisa'mızın her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Köprübaşı ilçemizin Temrek ve Atatürk mahallelerindeki soğuk asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Temrek'te MASKİ su deposuna ve ana su hattına ulaşan 1,5 kilometrelik yolda, Atatürk Mahallesi'nde ise tarımsal alanlara ulaşım sağlayan 1 kilometrelik güzergâhta soğuk asfalt serimi yaptık. Manisa'mızın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TEMREK VE ATATÜRK MAHALLELERİNDE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA TOPLAM 2,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ