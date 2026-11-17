Köprüde stratejik kırılma: Kerç bağlantısı kullanılamaz hale geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Kerç (Kırım) Köprüsü'ne 'eşi benzeri görülmemiş' bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Zelenskiy, köprünün şu anda kullanılamaz olduğunu belirtti ve operasyonda görev alan tüm birimlere teşekkür etti.

Operasyonun detayları

Zelenskiy, operasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından birkaç haftadır birlikte planlanıp koordine edildiğini söyledi. Açıklamada, saldırının yedinci aşamasında hava savunma sistemleri, radarlar, elektronik savaş teçhizatları ve önceden belirlenmiş diğer hedeflerin kademeli olarak hedef alındığı bildirildi.

Kullanılan sistemler arasında Zelenskiy tarafından isimlendirilen Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, Mich-2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo ve R-360 Neptune yer aldı. Zelenskiy, Palianytsia insansız hava araçlarının köprünün yol bölümünü vurduğunu, Neptune füzelerinin ve FP-5 ile Ruta insansız hava araçlarının demiryolu bölümüne isabet sağladığını kaydetti. Ayrıca Flamingo sistemleriyle hassas güdümlü saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Etki ve yerel durumu

Saldırıların ardından köprü trafiğe kapatıldı. Haberlerde, önceki gün gerçekleşen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve Rusya'nın Kırım'a atadığı Vali Sergey Aksyonov'un köprünün artık kullanılamaz durumda olduğunu bildirdiği aktarılıyor. Kırım ile Rusya'nın Krasnodar bölgesi arasındaki ana ulaşımın büyük bölümü şu an feribot geçişlerine yönlendirildi.

Zelenskiy, Rusya'yı altyapıya yönelik saldırıları durdurmaya çağırdıklarını ancak karşı tekliflerinin reddedildiğini vurguladı. Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşa edildiğini ancak gerektiğinde Rusya'ya savaşın başladığı yere geri döneceği hatırlatıldı. Zelenskiy, şehir ve halklarına yönelik terör eylemlerinin asla cevapsız bırakılmayacağını belirtti.

Ukrayna daha önce, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da 8 yıl sonra inşa edilen ve resmi adıyla 'Kırım Köprüsü' olarak bilinen Kerç köprüsünü yasa dışı ilan etmişti. Olayla ilgili olarak uluslararası tepkiler ve ileriye dönük gelişmeler takip ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırılarının misilleme olarak Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç (Kırım) Köprüsü'ne "benzeri görülmemiş" bir saldırı düzenlediklerini ifade etti. Köprü kullanılamaz hale geldi.